Mała Amal, czyli trzyipółmetrowa marionetka symbolizująca dzieci cierpiące z powodu wojny i rozdzielone ze swoimi rodzicami, przeszła ulicami Przemyśla z dworca PKP na Rynek Starego Miasta.

Marsz małej Amal przez Przemyśl / Darek Delmanowicz / PAP

Inspiracją do powstania marionetki był spektakl "Dżungla" o obozowisku uchodźców i migrantów w okolicach Calais we Francji, wystawiony przez Good Chance Theatre (Teatr Dobrej Szansy). Amal symbolizowała w tej sztuce dzieci, które dotarły do Europy bez rodziców i każdego dnia samotnie walczą o swoje lepsze jutro.

Z czasem Mała Amal stała się bohaterką wędrownego happeningu. Lalka wędruje po całej Europie, żeby zwrócić uwagę na dramat tysięcy dzieci - uchodźców. Do tej pory pokonała ponad 8 tys. km, odwiedzając m.in. Wielką Brytanię, Francję, Niderlandy, Włochy, Niemcy, Grecję i Turcję.

Jej spacer symbolizuje odporność, odwagę i nadzieję na lepsze jutro. Ma też jednoczyć ludzi, którzy sprzeciwiają się wojnom. W każdym mieście do Małej Amal przyłączają się ludzie, którzy chociaż przez chwilę chcą towarzyszyć jej w podróży.

Przemyśl jest obok Lublina i Krakowa jednym z trzech polskich miast, w którym odbywa się prezentacja tej wyjątkowej marionetki.