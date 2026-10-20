Karetka pogotowia potrąciła 3-latka na pokazach. Trzy osoby zatrzymane

RMF24

Jest śledztwo w sprawie potrącenia 3-letniego chłopca przez karetkę pogotowia w Jedliczach na Podkarpaciu. Do wypadku doszło podczas pokazów ratownictwa medycznego w jednym z tamtjszych przedszkoli. Zatrzymane zostały trzy osoby.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, wśród zatrzymanych osób są dwie opiekunki dziecka, a także kierowca karetki, która potrąciła dziecko. Wszystkie te osoby w chwili zdarzenia były trzeźwe. Jak mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z Prokuratury Okręgowej w Krośnie, do tej pory nikomu w tym postępowaniu nie postawiono zarzutów.



Na terenie przedszkola odbywały się zajęcia z pierwszej pomocy organizowane przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. W trakcie tych zajęć samochód pokazowy potrącił dziecko, które z ciężkimi obrażeniami ciała zostało przewiezione do szpitala w Rzeszowie – powiedziała w rozmowie z reporterem RMF GM Kolendowska-Matejczuk.

Jak dodała prokurator, trwa ustalanie okoliczności tego wypadku. Śledztwo dotyczy natomiast narażenia na niebezpieczeństwo nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu chłopca. Grozi za to rok więzienia.