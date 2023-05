Grupa chemiczna wróciła do jednostki. Temperatura w zbiorniku wynosi od 90 do 100 stopni C. To oznacza, że się ustabilizowała - powiedział o poranku w RMF FM kapitan Krystian Depczyński, dyżurny operacyjny komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na Podkarpaciu.