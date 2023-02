Oprócz mostu na Sanie w Jarosławiu powstanie także nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec - w sumie ok. 4 km. Przebudowana zostanie też niezbędna infrastruktura w miejscowościach Sobiecin i Koniaczów.



Zaprojektowanie i budowa mostu w Jarosławiu wraz z niezbędną infrastrukturą kosztować będzie ponad 190,5 mln zł. Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie 2025 r.

"Poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miasta"

Jak powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, nowy most daje szanse na rozwój m.in. terenów inwestycyjnych. Ta inwestycja to wyzwanie, ale one są potrzebne dla rozwoju. Most jest też ważny dla powiatu lubaczowskiego, który zyskuje szansę na rozwój - dodał Ortyl.

W Rzeszowie obecna była również wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt, która pochodzi z Jarosławia. Zaznaczyła, że do tej pory w mieście jest tylko jeden most przez San. Jest to stara, poniemiecka przeprawa. W godzinach szczytu most jest zakorkowany. Na przejazd muszą czekać np. karetki. Dlatego budowa nowej przeprawy poprawi też bezpieczeństwo mieszkańców miasta - zwróciła uwagę.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że w 2018 r. utworzony został program Mosty dla regionów, którego budżet wynosił ponad 2,3 mld zł. Dofinansowane z rządowego programu zostały cztery mosty na Podkarpaciu. Oprócz Jarosławia są to przeprawy w Sanoku, Stalowej Woli oraz w powiecie brzozowskim. Wszystkie mosty połączą brzegi Sanu.

