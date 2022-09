Sezon na grzyby trwa w najlepsze. W gminie Horyniec-Zdrój (Podkarpacie) prawdopodobnie padł rekord. W tamtejszym lesie mężczyzna upolował prawdziwka ważącego ponad dwa kilogramy.

Prawdziwek ważący ponad 2 kg / Gmina Horyniec-Zdrój / Facebook

Pracownik urzędu gminy Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu ma powód do dumy. Podczas wędrówki po lesie udało mu się znaleźć prawdziwy okaz - prawdziwka, ważącego ponad dwa kilogramy.

/ Gmina Horyniec-Zdrój /

Zdjęcie ogromnego grzyba pokazano na profilu gminy Horyniec-Zdrój w mediach społecznościowych. "Pan Janusz, pracownik naszego urzędu gminy, znalazł prawdziwego olbrzyma. Taki prawdziwek to marzenie każdego grzybiarza!" - napisano.

Sezon na grzyby w Polsce trwa od czerwca do później jesieni. Jego szczyt następuje we wrześniu i październiku. Sezon na grzyby to też większe ryzyko tragicznych pomyłek przy zbieraniu i przyrządzaniu grzybów.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina najważniejsze zasady, którymi powinniśmy kierować się podczas grzybobrania.

1. Pamiętaj! Zbieraj wyłącznie grzyby, co do których nie masz jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne.

2. Zbieraj grzyby wyłącznie wyrośnięte i dobrze wykształcone. Młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku, stanowią najczęstszą przyczynę tragicznych pomyłek.

3. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe. W tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i występuje dużo mniejsze ryzyko zatrucia niż w przypadku grzybów blaszkowych.

4. Unikaj błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących, takich jak na przykład zabarwienie cebuli na ciemno podczas gotowania z grzybami.

5. Zbieraj grzyby do koszyków lub pojemników przepuszczających powietrze. Nie używaj reklamówek foliowych, które powodują zaparzanie grzybów i przyśpieszających ich psucie.

6. Nigdy nie zbieraj grzybów rosnących w rowach, na skraju lasu oraz w okolicach będących skupiskiem odpadów, takich jak zakłady produkcyjne, drogi o dużym natężeniu ruchu ponieważ grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.

7. Nie zbieraj i nie niszcz grzybów trujących. Wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowi część ekosystemu.