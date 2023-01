​Mieszkanka jednego z domów w miejscowości Buszkowiczki (Podkarpacie) trafiła do szpitala po tym, jak podtruła się tlenkiem węgla - podaje portal nowiny24.pl. Strażacy apelują o montowanie w domach czujników czadu. To małe urządzenie ratuje życie!

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Służby otrzymały informację z Buszkowiczek w gminie Żurawica na Podkarpaciu w sobotę nad ranem. Dotyczyła ona złego samopoczucia starszej kobiety.

Jej stan pogorszył się tuż po tym, jak rozpaliła piec kaflowy w domu. Tlenek węgla nie miał ujścia i rozprzestrzenił się po mieszkaniu.

Kratki wentylacyjne były pozatykane. Potwierdzili to strażacy, których miernik wskazał obecność czadu - ponad 200 ppm.

Starsza kobieta trafiła do przemyskiego szpitala na szczegółowe badania.

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym

Czad dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi.

Strażacy podpowiadają, aby w trosce o własne bezpieczeństwo, rozważyć zamontowanie w domu czujników tlenku węgla.

Koszt zamontowania takich czujników jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń. Łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie - mówi bryg. Marcin Betleja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.