​Funkcjonariusze Straży Granicznej z Korczowej zatrzymali 32-letniego Ukraińca poszukiwanego w związku z brawurową ucieczką pod wpływem alkoholu w Berlinie. Mężczyzna jechał jezdnią i chodnikiem, taranował pojazdy.

Zatrzymanie 32-latka / Bieszczadzki Oddział SG / Straż Graniczna

Mężczyzna wpadł, gdy zgłosił się do odprawy, by wjechać do Polski. Podczas kontroli funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemiec jest poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości, który wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Mężczyzna był poszukiwany w związku z incydentem z 2022 roku w Berlinie. Będąc pod wpływem alkoholu, stwarzał zagrożenie na drodze, m.in. uciekał przed policyjnym pościgiem, jechał chodnikiem oraz drogą na czerwonym świetle. Wjechał też z impetem w radiowóz i inne pojazdy - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG por. Piotr Zakielarz.

Mężczyzna został osadzony w zakładzie karnym, gdzie czeka na ekstradycję.

Od początku 2024 roku funkcjonariusze SG z Podkarpacia zatrzymali ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne służby.