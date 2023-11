Jedna z największych inwestycji w Rzeszowie zbliża się do finału. Kończy się układanie granitowej kostki na placu przy dworcu, montaż przeszkleń i trwają nasadzenia. Wkrótce RCK zostanie udostępnione mieszkańcom.

/ Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa /

Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w Rzeszowie zbliża się do końca.

Budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to przebudowa placu przed głównym dworcem kolejowym. Powstał tam parking podziemny na ponad 100 samochodów osobowych, w tym także dla taksówek. Są tam także miejsca krótkiego postoju typu Kiss&Ride oraz postoju długoterminowego

/ Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa /

Drugim elementem RCK, za który odpowiada miasto, jest przebudowa układu komunikacyjnego. Inwestycja objęła przebudowę jezdni ul. Grottgera i plac Kilińskiego na odcinku ok. 340 m, przebudowę jezdni ul. Asnyka na odcinku ok. 60 m, przebudowę jezdni ul. Bardowskiego na odcinku ok. 170 m wraz z przebudową ul. Batorego na odcinku ok. 50 m.

Na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Grottgera powstało rondo oraz ścieżki rowerowe. Inwestycja objęła także przebudowę pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego, która pełni funkcję niewielkiego dworca autobusowego komunikacji lokalnej.

Dodatkowym elementem, który miasto realizuje samodzielnie, poza inwestycją RCK, jest rozbudowa układu dróg rowerowych i połączenie ich z tym, który powstał w ramach centrum komunikacyjnego.

Drogi powstają wzdłuż ul. Asnyka i będą prowadziły do ul. Sobieskiego. Podobne zadanie jest realizowane na ul. Fredry i ul. Batorego.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się procedury odbiorowe zarówno części parkingowej jak i przebudowanego układu komunikacyjnego. Po ich zakończeniu RCK zostanie udostępnione mieszkańcom.