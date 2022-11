Od dziś zdrożały bilety komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Cena biletu normalnego wzrosła z 4 do 5 zł, ulgowego z 2 do 2,5 zł. Powody podwyżek to rosnące cen paliw i energii elektrycznej.

Normalny bilet 40-minutowy kosztuje 5 zł. Z kolei za bilet ważny przez 90 minut, który zastąpił dotychczasowy bilet godzinny za 6 zł, trzeba zapłacić 8,20 zł. Bilet semestralny sieciowy imienny studencki i bilet semestralny sieciowy imienny uczniowski kosztuje odpowiednio 250 (podwyżka z 200) i 315 zł (podwyżka z 240). Bilety całodobowe będą droższe o 4 zł (z 14 na 18 zł), a ceny biletów 30-dniowych sieciowych wzrosną ze 100 na 125 zł Powód podwyżek to rosnące ceny paliw oraz energii elektrycznej, które powodują, że koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Rzeszowie mogą wzrosnąć w 2023 roku do 140 mln zł. W ramach oszczędności Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził już w Rzeszowie tzw. przystanki na żądanie, co pozwoliło obniżyć koszt zużycia paliwa przez autobusy o około milion złotych w skali roku. W części pojazdów będzie także więcej reklam od zewnętrznych firm.

