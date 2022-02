Niespełna 90 kilometrów dzieli Lwów od granicy województwa podkarpackiego. Do Przemyśla przyjeżdżają tysiące Ukraińców - pociągami lub samochodami przez przejście graniczne w Medyce. W tych miastach woj. podkarpackiego obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym.

Rzeszów / Shutterstock

Bezpłatne przejazdy dla Ukraińców podróżujących z Przemyśla i Rzeszowa zaoferował prywatny przewoźnik FlixBus.

FlixBus

Aby otrzymać bilet, prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: service@flixbus.com.ua, zawierające następujące informacje:

tytuł maila: UKRAINE (tytuł niezbędny do realizacji zgłoszenia);

miejsce odjazdu (Przemyśl / Rzeszów) - miejsce docelowe, data i godzina odjazdu (połączenie należy wybrać na stronie: www.flixbus.pl);

imię i nazwisko osoby podróżującej;

numer telefonu;

adres mailowy (na wskazany adres zostanie wysłany bilet).

Bezpłatne przejazdy pociągami

W sobotę firma Polregio, obsługująca większość połączeń pociągów osobowych w woj. podkarpackim, poinformowała o bezpłatnych przejazdach dla obywateli Ukrainy.

W miniony weekend decyzję o darmowych przejazdach podjął również PKP Intercity - będą one obowiązywały do do 25 marca. Ukraińcy mogą podróżować bezpłatnie w klasie 2 w wagonach z miejscami do siedzenia pociągów TLK i IC. Przejazdy te odbywają się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. Osoby te mogą pobierać nieodpłatne rezerwacje, a w przypadku ich braku mogą podróżować bez rezerwacji miejsca.

Jeżeli obywatel Ukrainy zakupił już bilet, to może go zwrócić lub wymienić na nieodpłatną rezerwację miejsca. Zwrotu pieniędzy za zakupione bilety dokonujemy bez potrąceń.