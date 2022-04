Dobra informacja dla kibiców. Rozstrzygnięto przetarg przetarg na budowę nowej trybuny na stadionie przy ul. Legionów w Krośnie. Inwestycja będzie kosztować prawie 13 mln zł.

/ UM Krosno /

Prawie 13 mln zł będzie kosztować zaprojektowanie i wybudowanie nowej trybuny na stadionie miejskim przy ul. Legionów w Krośnie.

Inwestycja będzie zrealizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Aby obniżyć koszty, w drugim przetargu zrezygnowano między innymi z zadaszenia, windy dla osób niepełnosprawnych , elektronicznego systemu obsługi i instalacji nagłośnienia. Te zmiany będzie musiał uwzględnić w projekcie wykonawca.

Mam nadzieję, że to się powiedzie, przez najbliższe 8 miesięcy to zadanie powinno być za nami. Zobaczymy tylko jak będą wyglądały koszty materiałów w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia bo obserwujemy dynamiczne zmiany na rynku materiałów i usług, no ale bądźmy dobrej myśli - mówi w rozmowie z reporterem RMF MAXXX Łukaszem Zakrzewskim prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Inwestycje zaprojektuje i wykona firma z Krosna, która stawiała na stadionie oświetlenie.

To nie będzie zadaszona trybuna. Ze względu na ogromne koszty, zakres został trochę ograniczony, ale będzie to trybuna na ponad 2 tys. miejsc i ten stadion będzie już mieścił ok. 5 tys. miejsc siedzących - podkreśla Antoni Dębiec - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie.



Inwestycja ma kosztować 12,66 mln zł. Pierwsze prace powinny ruszyć pod koniec maja. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wykonanie zadania od chwili podpisania umowy.