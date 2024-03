Samolot z kamerą termowizyjną zbada rzeszowską sieć ciepłowniczą. Loty nad miastem zaplanowano w nocy z czwartku na piątek (7/8 marca).

Samolot z kamerą termowizyjną wzbije się nad Rzeszów / Shutterstock

Gdy samolot będzie krążył nad miastem, równolegle w terenie będą trwały prace polegające m.in. na pomiarze temperatury w wyznaczonych miejscach. Samolot będzie poruszał się po specjalnie zaprojektowanych osiach, tzw. szeregach - informuje Dariusz Kotowicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie.

Zebrany materiał posłuży do analizy, w których punktach miejskiej infrastruktury grzewczej dochodzi do strat ciepła. W oparciu o wykonane zdjęcia i pomiary przygotowany zostanie raport z potencjalnymi nieprawidłowościami sieci ciepłowniczej oraz ortofotomapa do kartograficznego odwzorowania zdjęć termowizyjnych. Są one niezbędne do przygotowania długoletniego planu inwestycji i remontów MPEC Rzeszów.

Służby miejskie zwracają uwagę, że ograniczenie strat ciepła ma dużo pozytywnych skutków. Energia jest wykorzystywana efektywniej, zmniejsza się emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków. W efekcie spadają koszty związane z przesyłem i dystrybucją ciepła.