Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę

W treści alertu wskazano:
„UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA.
W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.
Ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy Tarnobrzega, Rzeszowa, Przemyśla i Krosna, a także powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego, krośnieńskiego i bieszczadzkiego.
RCB przekazało, że czas emisji alertu został określony jako „do odwołania”. Centrum apeluje o śledzenie kolejnych oficjalnych komunikatów.