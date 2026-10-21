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Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (18:27)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części województwa podkarpackiego. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. RCB poinformowało, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo.

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Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę
Myśliwiec F-16 polskich sił powietrznych w locie /Shutterstock

W treści alertu wskazano:

„UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA.
W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.

Ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy Tarnobrzega, Rzeszowa, Przemyśla i Krosna, a także powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego, krośnieńskiego i bieszczadzkiego.

RCB przekazało, że czas emisji alertu został określony jako „do odwołania”. Centrum apeluje o śledzenie kolejnych oficjalnych komunikatów.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: alert RCB

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