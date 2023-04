Pierwsze tramwaje przejeżdżają już przez Most Uniwersytecki w Poznaniu. Od dzisiaj (1 kwietnia) obowiązują zmiany organizacji ruchu w rozkopanym centrum Poznania.

/ poznan.pl /

Do tej pory przejazd samochodów ulicą św. Marcin, między mostem Uniwersyteckim a al. Niepodległości odbywał się środkiem nowego torowiska, ale od dziś - 1 kwietnia - kierowcy jadący w obu kierunkach mają już do dyspozycji po jednym pasie.

Nową jezdnią poruszają się też kierowcy przejeżdżający fragmentem alei Niepodległości.

Ważne zmiany wprowadzono też dla pasażerów komunikacji miejskiej. Na trasę od ronda Kaponiera przez most Uniwersytecki, ul. Święty Marcin i Towarową wróciły tramwaje. Na razie jeżdżą tu tylko bimby kursujące na linii numer 2. To i tak dobrze bo może to ułatwić dojazd do i z remontowanego wciąż centrum miasta.

/ poznan.pl /





Od 1 kwietnia "dwójka" z ulicy Zwierzynieckiej pojedzie dotychczasową trasą przez Kaponierę, a potem przez Św. Marcin, Towarową i Matyi do przystanku Wierzbięcice, a następnie przez ulice Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. na Dębiec.

"Pozostały odcinek torowiska na ul. Św. Marcin zostanie udostępniony do połowy roku. Równolegle na początku kwietnia rozpoczniemy prace polegające na łączeniu nowo ułożonego torowiska na pl. Cyryla Ratajskiego z obecnym na ul. 23 Lutego" - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.