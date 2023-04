W wieku 46 lat zmarł prof. dr hab. Jarosław Bręk, śpiewak operowy i wykładowca Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - poinformowała uczelnia.

Z głębokim smutkiem żegnamy zmarłego 11 kwietnia 2023 r. prof. dr. hab. Jarosława Bręka, znakomitego artystę, śpiewaka operowego, pedagoga naszej Uczelni, kolegę - napisano w komunikacie na stronie internetowej poznańskiej akademii muzycznej.

Jarosław Bręk w latach 1984-1996 śpiewał w chórze "Poznańskie Słowiki" prof. Stefana Stuligrosza. Ukończył Wydział Wokalny Akademii Muzycznej w Warszawie, w klasie śpiewu prof. Jerzego Artysza. Został wyróżniony przez swoją uczelnię medalem Magna Cum Laude za wybitne osiągnięcia artystyczne. Był laureatem nagród na konkursach wokalnych w Barcelonie, Vercelli i Lizbonie. Został dwukrotnie nominowany do "Paszportu Polityki". Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Gloria Artis, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego oraz Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Lubuskiego.



Śpiewał na scenach i estradach m.in. Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Austrii, Rumunii i Japonii. Współpracował ze 150 orkiestrami i 200 chórami z całego świata, wykonał ponad 20 partii operowych oraz ponad 140 dzieł oratoryjnych.



Jarosław Bręk był cenionym interpretatorem pieśni. W 2001 r. wykonał recital pieśni W. A. Mozarta w Gran Teatre del Liceu w Barcelonie. Szczególnym wydarzeniem w jego karierze było kilkukrotne wykonanie Winterreise F. Schuberta w roku 2019, z udziałem aktorów-narratorów: Andrzeja Seweryna, Jerzego Treli, Wojciecha Malajkata i Leszka Teleszyńskiego.



Artysta dokonał wielu nagrań radiowych m. in. w BBC Radio, Radiodifusão Portuguesa, NDR Rundfunk, a także nagrał około 30 płyt CD, wielokrotnie nagradzanych Fryderykami, w latach 2008, 2009, 2016, 2019, oraz nagrodą Złotego Orfeusza, w latach 2008, 2010, 2014.



Jak podano w biografii zmarłego, wydane przez NAXOS nagranie Stabat Mater K. Szymanowskiego w wykonaniu Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Antoniego Wita, w 2009 r. otrzymało nominację do nagrody Grammy.



Jarosław Bręk w 2021 roku uzyskał tytuł profesora sztuki. Prowadził klasę śpiewu w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego Festiwali Muzycznych w Drezdenku i Krzyżu Wielkopolskim.