W wieku 107 lat zmarł Jan Główczewski, ostatni żołnierz 62. Pułku Piechoty Wielkopolskiej – poinformował w piątek Urząd Miejski Gminy Łobżenica (Wielkopolskie). W 1939 roku Główczewski był uczestnikiem wojny obronnej.

/ Urząd Miejski Gminy Łobżenica / Facebook

Urząd Miejski Gminy Łobżenica podkreślił, że zmarły był najstarszym mieszkańcem gminy i 15. z kolei najstarszym Polakiem.

Jan Główczewski urodził się 7 września 1915 r. w Łobżenicy. "W 1938 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Tak właśnie trafił do +pułku dzieci bydgoskich+. W 1939 roku przeszedł niemal cały szlak bojowy kampanii wrześniowej. Wyruszył z Bydgoszczy (...) dotarł aż do Puszczy Kampinoskiej. Tam 22 września 1939 r. trafił do niemieckiej niewoli" – podał łobżenicki samorząd.

Jako jeniec wojenny został doprowadzony do Pruszkowa, następnie do Żyrardowa, ostatecznie trafił do stalagu w Kolonii. Został wyzwolony przez wojsko amerykańskie, po wojnie wrócił do Łobżenicy.

W 1999 roku Jan Główczewski został odznaczony medalem "Za udział w wojnie obronnej 1939". W 2001 roku decyzją Prezydenta RP został mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego.

Pogrzeb Jan Główczewskiego odbędzie się w jego rodzinnym mieście we wtorek 21 lutego.