Pięciu nieletnich używając m.in. gazu pieprzowego zaatakowało w Krakowie 15-latka z Podgórza. Napastnicy, związani ze środowiskiem pseudokibiców, zabrali mu e-papierosa. Za rozbój odpowiedzą przed sądem rodzinnym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do napaści doszło w piątek. Grupa nieletnich używając siły i gazu pieprzowego, zaatakowała mieszkańca Podgórza. Funkcjonariusze z komisariatu przy ul. Ćwiklińskiej już po kilku dniach namierzyli wszystkich sprawców.

Chłopcy, w wieku od 13 do 15 lat, zostali zatrzymani i doprowadzeni do jednostki. W obecności opiekunów prawnych, zostali przesłuchani i przyznali się do zarzucanych im czynów, a następnie usłyszeli zarzuty: rozboju, pobicia i zmuszania innej osoby do określonego zachowania - poinformowała Anna Wolak - Gromala z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Skrucha, którą okazali nieletni w czasie przeprowadzanych czynności nie uchroni ich przed odpowiedzialnością. O tym, jaka karę poniosą zdecyduje sąd.