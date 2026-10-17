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Złota biżuteria w reklamówce z dyskontu. Sprawcy napadu na jubilera zatrzymani

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 października (14:26)

Dwaj 43-letni mieszkańcy Konina zostali zatrzymani przez policjantów w związku z piątkowym napadem na sklep jubilerski w centrum Leszna. Funkcjonariuszom udało się odzyskać złotą biżuterię wartą co najmniej 150 tysięcy złotych.

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Złota biżuteria w reklamówce z dyskontu. Sprawcy napadu na jubilera zatrzymani
Złota biżuteria znaleziona przez policjantów /Policja

Policjanci z Leszna opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać odzyskaną biżuterię. Zatrzymani przechowywali ją w reklamówce jednej z sieci dyskontowych. 

Do napadu doszło w centrum Leszna w piątek. Złodzieje jednak nie mieli zbyt wiele czasu, by nacieszyć się łupem. Mundurowi szybko ustalili tożsamość sprawców kradzieży i dzięki współpracy z funkcjonariuszami z Poznania i Konina już po pięciu godzinach mężczyźni zostali zatrzymani. 

Dwaj 43-latkowie przebywają w policyjnym areszcie. Wkrótce mają usłyszeć zarzuty. Policja chce, by mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: jubiler kradzież

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