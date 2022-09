Zbierają żywność, by setki potrzebujących miały co jeść. Caritas Poznań organizuje na poznańskich targowiskach specjalną zbiórkę żywności. Dzięki niej setki osób dziennie będą mogły zjeść ciepły posiłek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nawet kilkaset osób dziennie korzysta z pomocy poznańskich jadłodajni. Teraz punkty pomocy same potrzebują wsparcia. W związku z tym wolontariusze z Caritas Poznań zorganizowali zbiórkę żywności, z której powstaną posiłki dla potrzebujących.

Od poniedziałku do piątku na targowiskach będą ustawione specjalne punkty, do których mieszkańcy mogą przynosić najpotrzebniejsze produkty. To przede wszystkim warzywa, które można wykorzystać podczas przygotowania zupy, ale nie tylko. Również produkty z długą datą ważności są tu na wagę złota.

Cytat Każdego dnia potrzebujemy blisko 100 kilogramów ziemniaków do ugotowania zupy. Jeśli jest ona z makaronem, wtedy używamy ponad 30 kilogramów makaronu. To ogromne ilości. Wydajemy ponad 1200 kanapek dziennie. Potrzebne są podstawowe składniki - takie żywieniowe ABC. mówi siostra Józefa Elżbietanka z Poznania.

Dodaje, że kryzys i głód dosięga coraz więcej osób, nie tylko bezdomnych.

Cytat Często jest tak, że po opłaceniu wszystkich rachunków osoby starsze nie mają za co żyć. Była u mnie pani, która pokazała swoje dochody. Po opłaceniu wszystkich bieżących spraw zostało jej 150 złotych na cały miesiąc. Nie wie, jak ma za to przeżyć. zaznacza.

Każdego dnia setki potrzebujących odwiedzają poznańskie jadłodajnie. Osoby, które chcą im pomóc, mogą w godzinach przedpołudniowych przynosić produkty do punktów Caritas na poznańskich targowiskach.