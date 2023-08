Pod koniec września przed poznańskim sądem rejonowym ma się rozpocząć proces przeciwko byłemu burmistrzowi Murowanej Gośliny Dariuszowi U., oraz 10 innym osobom – dowiedziała się PAP. Były samorządowiec odpowie m.in. za korupcję. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Były burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz U. / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Dariusz U. - wraz z 10 innymi osobami - zasiądzie na ławie oskarżonych 26 września. Informacje, uzyskane wcześniej przez PAP, potwierdziła Katarzyna Błaszczak z biura prasowego poznańskiego sądu okręgowego.

Proces byłego samorządowca będzie się toczył przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Dariusza U. w styczniu 2022 roku. Przedstawiono mu zarzuty dotyczące głównie korupcji. Na wniosek śledczych były burmistrz Murowanej Gośliny został tymczasowo aresztowany.

Pod koniec stycznia tego roku Dariusz U. został skazany m.in. za znieważanie funkcjonariusza CBA w czasie jego ubiegłorocznego zatrzymania. Po wyroku samorządowiec zrezygnował z pełnienia funkcji burmistrza; przedterminowe wybory na to stanowisko przeprowadzono w kwietniu.

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko Dariuszowi U. i 10 innym osobom Prokuratura Krajowa poinformowała pod koniec czerwca. Akt oskarżenia skierował do sądu Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Byłemu samorządowcowi zarzucono popełnienie łącznie 24 przestępstwa, w tym m.in. przyjęcie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągniecia korzyści majątkowej oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2020 - 2022. Według śledczych Dariusz U. zataił w zeznaniu za 2020 r. uzyskanie 156 tys. zł dochodu.

Zarzuty nie tylko dla byłego burmistrza

Oprócz byłego włodarza Murowanej Gośliny śledczy przedstawili zarzuty także urzędnikom i przedsiębiorcom, w tym Bogdanowi D. i Januszowi R. Biznesmenom zarzucono udzielenie korzyści majątkowych tj. przekazanie kilkudziesięciu tysięcy złotych i wykonanie drogi przed domem byłego burmistrza.

Jak informowała w czerwcu PK, kolejnej oskarżonej - Monice Sz. - prokurator zarzucił, że sprawując funkcję kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przekroczyła uprawnienia w celu osiągniecia korzyści majątkowej. Z kolei oskarżonemu Radosławowi Sz. zarzucono, że w czasie pełnienia przez niego funkcji zastępcy burmistrza nie dopełnił obowiązków służbowych "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ustaloną osobę".

Przewodniczącemu Rady Miasta Murowana Goślina prokurator zarzucił, że wspólnie i w porozumieniu z ówczesnym burmistrzem żądał korzyści majątkowej w wysokości 10 tys. zł w zamian za przyznanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego z zasobów gminy - podała prokuratura.

Z kolei Danuta Sz., przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Murowana Goślina, została oskarżona o utrudnienie prowadzonego postępowania, za co grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności. Pozostałym oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

11 stycznia 2022 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza Murowanej Gośliny i sześć innych osób. Początkowo Dariusz U. usłyszał 12 zarzutów, głównie korupcyjnych. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował samorządowca.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości, do których miało dojść w latach 2019-2021 w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Śledczy zarzucili Dariuszowi U. m.in. przyjmowanie łapówek za realizowane kontrakty.

W maju ub. roku prokuratura poinformowała, że w związku z zachowaniem samorządowca w trakcie zatrzymania i przeszukania jego mieszkania Dariuszowi U. przedstawiono zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności funkcjonariusza CBA oraz zmuszania go do odstąpienia od czynności służbowych poprzez groźby i stosowanie przemocy.

W październiku ubiegłego roku przeprowadzono referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej w Murowanej Goślinie, jednak, ponieważ do urn poszło zbyt mało osób, głosowanie zostało uznane za nieważne. Z protokołów Miejskiej Komisji ds. Referendum w Murowanej Goślinie wynikało, że do uznania ważności referendum zabrakło głosów nieco ponad 40 osób.

W lutym funkcjonariusze CBA zatrzymali w Murowanej Goślinie byłego zastępcę burmistrza oraz przewodniczącego rady miasta i radną. Samorządowcom przedstawiono zarzuty korupcyjne, a radnej zarzut dotyczący utrudniania śledztwa.

Przedterminowe wybory

Pod koniec lutego premier Mateusz Morawiecki zarządził przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina po tym, jak dotychczasowy włodarz zrzekł się mandatu. Dariusz U. zrezygnował z pełnienia funkcji, gdy pod koniec stycznia poznański sąd skazał go za znieważanie funkcjonariusza CBA oraz naruszenie jego nietykalności cielesnej. Samorządowcowi wymierzono karę grzywny. Sprawa dotyczyła zachowania Dariusza U. w czasie jego ubiegłorocznego zatrzymania przez agentów CBA.

W przeprowadzonych w kwietniu wyborach na nowego burmistrza Murowanej Gośliny najwięcej głosów zdobyła Justyna Radomska.

Dariusz U. był burmistrzem Murowanej Gośliny od 2014 r. W wyborach samorządowych w 2018 r. zdobył prawie 57 proc. głosów, a jego komitet wyborczy do rady miasta Murowana Goślina poparło wówczas ponad 46 proc. głosujących. Kandydaci startujący z komitetu burmistrza uzyskali 12 z 15 mandatów w radzie.