Dwa tiry z pomocy humanitarną dla obwodu charkowskiego - regionu partnerskiego Wielkopolski oraz Charkowa - miasta partnerskiego Poznania wyjechały w ostatnich dniach ze stolicy Wielkopolski. Wśród przekazanych towarów znalazły się: żywność o długim terminie przydatności do spożycia, koce, poduszki, pościel i materace oraz środki medyczne i chemia gospodarcza.

Transport darów dla mieszkańców Ukrainy / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego /

Rzeczy wysłane do Ukrainy zostały przygotowane i przekazane przez Urząd Miasta Poznania oraz zebrane w czasie zbiórki pod patronatem marszałka województwa.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy zaangażowali się w tę akcję. Jestem szczęśliwy, bo pomimo braku żywności na wielkopolskim rynku udało się zebrać cały potrzebny asortyment, o który prosili nasi charkowscy partnerzy. Dziś jedzenie na terenie działań zbrojnych, szczególnie dla pozostałej tam ludności cywilnej, jest po prostu kwestią przeżycia - podkreśla marszałek województwa Marek Woźniak.

Pomoc trafi do Charkowa i mniejszych miejscowości w tym obwodzie.

We współpracy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego wysyłamy do Ukrainy kolejną transzę pomocy. Podobnie jak poprzednim razem samochody załadowane są darami, których władze i mieszkańcy Charkowa faktycznie teraz potrzebują. Jesteśmy z nimi cały czas w kontakcie i znamy ich potrzeby - zapewnia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

W marcu miasto we współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej wysłało do Charkowa dwie ciężarówki, wypełnione m.in. żywnością dla dzieci i niemowląt, środkami higienicznymi oraz lekami i materiałami opatrunkowymi. Transporty humanitarne do obwodu charkowskiego organizował także samorząd województwa we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności i Caritas.

Obwód Charkowski - obok obwodów ługańskiego i donieckiego - jest trzecim ukraińskim regionem, w którym z powodu działań wojennych doszło do największych strat w infrastrukturze.