V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa - to nazwa trwającego od czwartku wydarzenia na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jest to jedno z największych i najważniejszych spotkań środowiska plecionkarzy i jego sympatyków na świecie.

V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Organizatorami festiwalu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy z Nowego Tomyśla oraz Grupa MTP.

"Współcześni plecionkarze to nie tylko rzemieślnicy, ale również artyści"

Jak mówił w pierwszym dniu imprezy Andrzej Pawlak, komisarz Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, "zaproszeni artyści i mistrzowie plecionkarstwa podzielą się z nami swoimi umiejętnościami i pasją".

Warsztaty, spotkania i rozmowy z nimi pozwolą zagłębić się w tę wyjątkową dziedzinę rękodzieła jaką jest tradycja plecionkarstwa, nie tylko w Polsce. Będzie to doskonała okazja, by w najmłodszych zaszczepić miłość do twórczości i tradycji - dodał.

Podczas festiwalu można nie tylko podziwiać prace plecionkarzy, ale także nabyć oryginalne prace wykonane ręcznie z wikliny i innych naturalnych materiałów.

Współcześni plecionkarze to nie tylko rzemieślnicy, ale również artyści. V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa to doskonała okazja, by spotkać się twarzą w twarz z mistrzami plecionkarstwa z 59 krajów, dowiedzieć się więcej o ich inspiracjach, technikach i historii, która tkwi za każdym ich dziełem. 135 uczestników z różnych stron świata zmierzy się podczas VI Międzynarodowego Konkursu Plecionkarskiego i zawalczy o Grand Prix Festiwalu w kilku kategoriach - wskazali organizatorzy.

W trakcie wydarzenia można zobaczyć także m.in. wystawy prac plecionkarskich z całego świata. Wśród artystów, których prace będzie można obejrzeć są m.in. polski artysta Jędrzej Stępak i australijska twórczyni Aly de Groot.

Festiwalowi towarzyszą także występy artystyczne, taneczne i muzyczne prezentujące tradycje z całego świata. Zaplanowano także liczne warsztaty, w tym otwarte warsztaty plecionkarskie. Specjalne atrakcje przygotowano także dla dzieci.