W 13 powiatach południowej i wschodniej Wielkopolski, od poniedziałku, od godz. 23, do wtorku, do godz. 4 nad ranem, wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 80 km/h. Tu lokalnie także mogą wystąpić opady gradu.

RMF 24