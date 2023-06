Wały szkwałowe, potocznie nazywane chmurami szelfowymi, to zjawisko równie piękne, co niebezpieczne. Najczęściej pojawiają się w sezonie burzowym, co ma związek z mieszaniem się ciepłych i chłodnych mas powietrza. Występują zawsze na czele silnych burz, przez co są ostatnim sygnałem, by znaleźć schronienie. W piątek ich nad Polską nie brakowało.