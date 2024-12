Warta Poznań walczy o powrót do Poznania. Jak mówi prezes klubu, Artur Meissner, drużyna wróci do stolicy Wielkopolski najpóźniej z początkiem kolejnego sezonu. By to się udało, trzeba spełnić kilka warunków. Zieloni nie mają gdzie grać w Poznaniu, dlatego swoje mecze rozgrywają w Grodzisku Wielkopolskim.

Stadion w Grodzisku Wielkopolskim, na którym trenuje Warta Poznań / Shutterstock Warta Poznań wróci do Poznania najpóźniej z początkiem kolejnego sezonu - to stanowisko, które podtrzymuje prezes Warty Poznań S.A. Artur Meissner. Jednym z warunków, które musi spełnić klub, jest wybudowanie nowego budynku socjalnego na stadionie przy Drodze Dębińskiej. Nie chcemy stracić ani chwili i działać jak najszybciej, by spełnić minimum licencyjne i wrócić do Poznania - mówi Artur Meissner, prezes Warty Poznań. Budynek socjalny jest bezwzględnie potrzebny. Obiekt będzie wykorzystywany także na potrzeby Akademii Warty i wydarzeń towarzyszących działalności klubu i Akademii - dodaje. Jak wskazał prezes Warty, funkcjonowanie tego obiektu jest warunkiem grania nawet w czwartej lidze. Różne rzeczy się słyszy na mieście, że Warta nie wróci, że nie zagra. Musimy mieć to miejsce - podkreśla. Na dole mają się znajdować: pomieszczenia socjalne, szatnie, kontrole dopingowe. Na piętrze przewidziano salę konferencyjną. Jeśli prace nie zakończą się przed startem kolejnego sezonu, klub może mieć problem z uzyskaniem kolejnej zgody na grę w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz również: Pierwszy mikrohub przeładunkowy w Polsce powstał w Poznaniu

