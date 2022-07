W połowie wakacji mają ruszyć prace remontowe Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) na odcinku od ulicy Roosevelta do przystanku Słowiańska. Inwestycja potrwa maksymalnie pół roku.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową modernizację torowiska: wymianę szyn, podkładów i podsypki tłuczniowej. MPK Poznań i firma PORR S.A. podpisały umowę na realizację remontu. Zaproponowana w przetargu przez PORR cena to ok. 14,9 mln zł netto (ok. 18,3 mln zł brutto).

Po ponad 25 latach

Jak powiedział prezes MPK Poznań Krzysztof Dostatni po ponad 25 latach intensywnej eksploatacji PST te prace są konieczne. Wydłużą one o dalsze kilkadziesiąt lat możliwość korzystania z trasy i poprawią komfort realizowanych po niej przejazdów.

Wiceprezes zarządu ds. technicznych MPK Poznań Marek Grzybowski wyjaśnił, że w trakcie prac wykorzystanych zostanie wiele nowatorskich, niestosowanych wcześniej na poznańskich torowiskach rozwiązań.

Zelówki z poliuretanu

Na łukach, tam gdzie dotychczas były podkłady drewniane, zamontowane zostaną podkłady z tworzywa sztucznego, a na odcinkach prostych - betonowe z tzw. zelówkami z poliuretanu. Te rozwiązania pozwolą wydłużyć żywotność trasy i ograniczą drgania. Nową izolację uzyskają koryta balastowe na estakadzie Bogdanki i wiadukcie nad ulicą Poznańską. Zostaną one również wyłożone matami wibroizolacyjnymi, co będzie skutkowało lepszym zabezpieczeniem obiektów - poinformował.

Organizację komunikacji zastępczej na czas zamknięcia trasy PST przygotowuje Zarząd Transportu Miejskiego, który również - w związku z innym źródłem finansowania - prowadzi postępowanie przetargowe na remont PST na odcinku od przystanku Słowiańska do Szymanowskiego.