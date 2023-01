Od 30 stycznia w Poznaniu poza godzinami szczytu rzadziej będą jeździły tramwaje. Miasto informuje, że powodem takiej decyzji jest m.in. wzrost kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego.

Między godzinami 9 a 13:30 tramwaje w Poznaniu będą kursować co 15 minut. Obecnie jeżdżą co 12 minut. Zmiana obowiązywać ma od 30 stycznia do odwołania.

Poznański magistrat poinformował że decyzja taka została podjęta z dwóch powodów - mniejszej frekwencji w tych godzinach oraz z uwagi na konieczność ograniczania wydatków w sytuacji nieustannie rosnących kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski powiedział , że wyjątkiem będą linie tramwajowe nr 6 i 98. Na linii nr 6 tramwaje pomiędzy godzinami 9 a 13:30 będą jeździć co 7,5 minuty. Na linii tramwajowej nr 98 tramwaje kursować będą bez zmian, co 10 minut.

Zmiana zostanie wprowadzona przy okazji wejścia w życie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej na czas ferii zimowych. Od 30 stycznia do 10 lutego w mieście zawieszone tymczasowo będą kursy szkolne - autobusy nie będą dojeżdżać do placówek oświatowych.