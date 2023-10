W niedzielę 22 października odbędzie się kolejny Poznań Maraton. Kierowcy muszą się liczyć z zamknięciem niektórych ulic. Zmienia się również rozkłady jazdy linii tramwajowych i autobusowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trasa biegu zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego w godzinach od 7:45 do 16:00. Dodatkowo ulica Grunwaldzka - na odcinku od ulicy Szylinga do Roosevelta - zamknięta będzie od godziny 6:00.

Poszczególne odcinki będą otwierane dla zmotoryzowanych po przebiegnięciu ostatniego uczestnika maratonu.

Najdłużej - do ok. godz. 15.00 - z utrudnieniami należy się liczyć na ulicy Bułgarskiej oraz Grunwaldzkiej (od Bułgarskiej do MTP). Na tym odcinku będzie bowiem przebiegała zarówno początkowa, jak i końcowa część trasy.

Wszystkie szczegóły zmian znajdziecie na stronie poznan.pl

/ poznan.pl /

Zmienią się również rozkłady jazdy niektórych linii tramwajowych i autobusowych.

Korekty zostaną wprowadzone od godz. 9:00 lub od pierwszych kursów. Dodatkowo na czas trwania imprezy, w celu usprawnienia komunikacji, uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe nr: 51, 52, 53, 54 , 55, 56 , 57, 58 oraz 59.

Szczegółowy opis zmian znaleźć można na stronie ZTM Poznań.