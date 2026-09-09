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Uszkodzony gazociąg w Gortatowie. Ewakuowano 200 przedszkolaków

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (11:54)

Uszkodzenie gazociągu w podpoznańskim Gortatowie. Z pobliskiego przedszkola ewakuowano 200 dzieci. Na miejscu pracują służby.

Uszkodzony gazociąg w Gortatowie. Ewakuowano 200 przedszkolaków
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Trwa zabezpieczanie gazociągu przez pracowników z pogotowia gazowego. Dzieci ewakuowane z przedszkola zostały bezpiecznie odeskortowane przez strażaków do autobusów podstawionych przez wydział zarządzania kryzysowego.

Dodatkowo ewakuowano 10 mieszkańców z okolicznych domów. Jak przekazał dziennikarzowi RMF FM dyżurny wielkopolskich strażaków, nie doszło do wycieku. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia w ruchu, które mogą występować na ulicach Cmentarnej i Swarzędzkiej.

Na miejscu cały czas pracują 4 zastępy państwowej straży pożarnej.


Źródło: RMF FM
Tagi: ewakuacja gazociag
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