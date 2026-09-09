Szokujące sceny w stajni. Zarzuty dla sędzi jeździectwa

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Zarzut znęcania się nad końmi sportowymi postawiła Prokuratura Rejonowa w Koninie sędzi sportowej Aleksandrze Ch. Pod koniec sierpnia w internecie udostępnione zostały nagrania, na których widać, jak kobieta uderza i kopie konie.

Zarzut dotyczy wydarzeń z 22 i 24 sierpnia w miejscowości Kępa k. Ślesina (woj. wielkopolskie). Aleksandra Ch. miała umyślnie znęcać się nad dwoma końmi sportowymi. Uderzała zwierzęta rękoma i batem oraz kopała - m.in. w okolice głowy i szyi. Zdaniem śledczych spowodowało to u zwierząt ból i cierpienie oraz naraziło je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powiek i brzucha.

Aleksandra Ch. nie przyznaje się do winy

Podejrzana nie przyznała się do winy i odmówiła wyjaśnień – przekazała prok. Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie. Prokurator nałożył na kobietę zakaz wykonywania wszelkich zawodów oraz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem koni, opieką nad nimi lub oddziaływaniem na nie. Aleksandrze Ch. grozi do trzech lat pobawienia wolności.

Pod koniec sierpnia właścicielka koni opublikowała na platformie społecznościowej nagrania ze stajni, przestrzegając przed współpracą z kobietą. Na filmach widać jak opiekunka zwierząt uderza je batem i kopie.

Stanowisko Polskiego Związku Jeździeckiego

Polski Związek Jeździecki w opublikowanym pod koniec sierpnia komunikacie potwierdził, że Aleksandra Ch. posiada uprawnienia sędziowskie. Rzecznik dyscyplinarny związku wydał postanowienie o zawieszeniu jej we wszelkich prawach wynikających z członkostwa w PZJ, w tym prawach zawodnika oraz sędziego. Jak dodał związek, ostateczne konsekwencje wyciągnięte zostaną po formalnym zakończeniu postępowania.

„PZJ stoi jednoznacznie i stanowczo na stanowisku absolutnego braku tolerancji co do tego typu zachowań, niezależnie od tego, czy jest to osoba oficjalna, czy zupełnie postronna” – podkreślono w kolejnym komunikacie opublikowanym we wrześniu.

Związek złożył ponadto zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Niezależne zawiadomienia złożyli również: właścicielka koni oraz Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt z Wrocławia.