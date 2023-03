Obłożenie hoteli w Poznaniu wróciło do poziomu zbliżonego do 2019 r. - poinformowała Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT). Do licznie odwiedzających stolicę Wielkopolski mieszkańców innych województw, dołączyli goście zagraniczni, przede wszystkim z Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przedstawiła dane za 2022 r. z Poznańskiego Barometru Turystycznego, czyli narzędzia umożliwiającego bieżące monitorowanie zjawisk turystycznych na terenie aglomeracji poznańskiej. Do sporządzania raportów i zbierania danych wykorzystywane są też informacje z takich instytucji jak Główny Urząd Statystyczny (GUS), STR (firma monitorująca obłożenie pokoi w hotelach na całym świecie) czy Selektivv (firma analizująca zachowania turystów na podstawie danych z sieci reklamowych i telefonów komórkowych).

Remonty nie zniechęciły, a może nawet wręcz zachęciły turystów do przyjazdu do Poznania - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta. W 2022 roku w naszym mieście sprzedano 1 062 481 noclegów dla gości krajowych (wzrost o 47% rok do roku) i 312 327 dla turystów zagranicznych (wzrost o 106% rok do roku). Zakładam, że część osób, które zastało Poznań w remoncie, wróci, by zobaczyć go w nowej odsłonie. Będziemy do tego zachęcać. Jestem przekonany, że podejmowane przez nas dalsze działania, wzmacniające najważniejsze atuty Poznania, do których niewątpliwie zalicza się doceniona przez ekspertów Michelina gastronomia, będą skutkowała dalszym wzrostem ruchu turystycznego, z korzyścią dla poznańskich hoteli, restauracji i innych biznesów - dodaje prezydent Poznania.

Wzrost obłożenia hoteli w Poznaniu

W 2022 r. odnotowano 1,37 mln. noclegów w poznańskich hotelach, co stanowiło wzrost o 57,5 % wobec roku 2021 (dane GUS). Średnie roczne obłożenie hoteli według firmy STR sięgnęło 60,4% (wobec 39,30% w 2021 r.). Tym samym wróciło ono w zasadzie do poziomu w 2019 r., kiedy wyniosło 60,8%.

Za dobrymi wynikami poznańskich hoteli stoją przede wszystkim turyści krajowi, którzy od czasów pandemii coraz liczniej przyjeżdżają do naszego miasta. Szczególnie w weekendy i wakacje, które do niedawna stanowiły niski sezon w Poznaniu ze względu na targi - mówi Jan Mazurczak, prezes zarządu PLOT. Powrócili także turyści zagraniczni, choć tu nastąpiło przetasowanie. Mamy mniej grup zorganizowanych i turystów z krajów południa Europy.

Widać za to turystów z Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii. Stanowią oni pierwsza trójkę wśród nocujących w hotelach. Ruch z USA jest także związany z obecnością w Poznaniu V Korpusu Armii Amerykańskiej. Obecność amerykańskich wojskowych to też zdaniem urzędników wyraźny sygnał dla turystów.

Z perspektywy gości zagranicznych oznacza to, że Poznań może być postrzegany jako miasto bezpieczne - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta. Zdecydowanie cieszy wysokie obłożenie poznańskich hoteli i fakt, że coraz więcej osób przyjeżdża do nas w weekendy. Wracamy do ruchu turystycznego, jaki był przed pandemią i to znacznie szybciej, niż zakładaliśmy.

Najpopularniejsze muzea i ekspozycje w Poznaniu w 2022 r. to Muzeum Narodowe (96 tys. odwiedzających), Brama Poznania (73 tys.) i Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim (71 tys.). Z kolei na terenie powiatu poznańskiego prym wiodą Zamek w Kórniku (65 tys.), Pałac w Rogalinie (59 tys.) oraz Skansen Miniatur w Pobiedziskach (14 tys.).