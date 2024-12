Wszystkim, którzy od nowego roku chcą rozpocząć przygodę na siłowni, przypominamy - to ostatni dzwonek na zapisanie się do trenera personalnego na styczniowe terminy. Kalendarze już pękają w szwach, a z początkiem roku pękać będą również siłownie, na które zapisuje się w tym okresie dużo więcej osób.

Początek roku to czas, kiedy siłownie i kluby fitness przeżywają prawdziwe oblężenie. Warto jednak zadbać o zdrowe nawyki nie tylko w styczniu, ale też w kolejnych miesiącach. Na rmf24.pl rozmawiamy dziś z trenerem personalnym, który wyjaśnia co, jak i kiedy robić, by efekty zostały z nami na lata.

Styczniowy bum na siłowni

To ostatni dzwonek na umówienie się do trenera personalnego, jeśli w styczniu chcecie rozpocząć swoją drogę w budowaniu formy na lata. Grafiki zapełniają się jak szalone. Warto jednak pamiętać, że na ćwiczenie pod okiem wykwalifikowanego trenera musimy wydać nieco oszczędności.

U niektórych trenerów pojedyncza sesja może kosztować nawet 200 złotych, ale jeśli wykupujemy kilka takich spotkań, to cała suma wychodzi nam korzystniej - wyjaśnia Oliwer Galor, trener personalny z Poznania. Dużo zależy również od tego w jakiej miejscowości zapisujemy się do trenera. Zwykle w mniejszych miastach ceny będą stosunkowo niższe - mówi rozmówca RMF FM.

Spotkania z trenerem personalnym mogą różnić się od siebie. Z początku jednak w wielu przypadkach wygląda to podobnie.

Zaczynamy od ankiety, w której podopieczny ma nam wyjaśnić, jakie są jego cele, co potrafi, jaki jest jego styl i tryb życia - tłumaczy Oliwer Galor.

Trenerzy personalni wiedzą, że styczeń to czas, w którym klienci chcą rozpocząć swoją przygodę na siłowni w myśl zasady "nowy rok, nowy ja". To też nie do końca tak działa. Powinniśmy dbać o siebie przez cały rok - wyjaśnia trener w rozmowie z RMF FM.

Codzienne aktywności

Ważne w tym wszystkim są codzienne aktywności - mówi w rozmowie z RMF FM Oliwer Galor, trener personalny z Poznania. Oprócz chodzenia raz, dwa czy trzy razy w tygodniu na siłownię, powinniśmy zadbać o codzienne rytuały i nawyki - wyjaśnia.

Do codziennych aktywności, o które warto zadbać, należą m.in. spacery, dbanie o sen i regenerację, jedzenie pełnowartościowych produktów oraz rozwijanie pasji.

Poradnik dla nowego

W styczniowym szale postanowień noworocznych, dotyczących uczęszczania na siłownię, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. To ważne, żeby na siłowni czuć się dobrze oraz robić wszystko poprawnie - mówi Oliwier Galor.

Podstawowym wyposażeniem każdego użytkownika siłowni powinny być: strój sportowy, butelka z wodą oraz ręcznik sportowy.

Jeśli pierwszy raz przychodzimy na siłownię, nie bójmy się też zapytać o pomoc - mówi trener personalny w rozmowie z reporterem RMF FM. Można umówić się na sesję z trenerem personalnym, można oglądać filmiki instruktażowe w internecie. Ważne, by nie zapomnieć o technice. Technika ponad ciężar - tłumaczy Oliwer Galor, przywołując sytuacje, w których często osoby ćwiczące na siłowni nie dbają o poprawne wykonywanie danego ćwiczenia, a skupiają się na jak największym ciężarze. Takie zachowania mogą, niestety, doprowadzić do kontuzji.