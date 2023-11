Wyścigi aut zdalnie sterowanych, gry planszowe, wystawa klocków lego, muzeum komiksu - to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na mieszkańców i turystów w ramach odbywających się Targach Hobby. Wydarzenie na MTP potrwa do niedzieli.

Tegoroczna edycja Targów Hobby odbywać się będzie w ten weekend w pawilonie 3 i 3A na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydarzenie dedykowane jest m.in. kolekcjonerom, pasjonatom, a także tym, którzy poszukują nowych zainteresowań.



Wystawcy zaprezentują stoiska związane z modelarstwem, rajdami samochodowymi, planszówkami, szyciem, tańcem i innymi dziedzinami.



Targi Hobby to przede wszystkim ciekawe atrakcje - pokazy, turnieje, wystawy i wszystko to, co angażuje zwiedzających i pozwala im na bezpośrednie obcowanie z przeróżnymi pasjami. Na ekspozycji znajdziecie m.in. znane już z poprzednich edycji atrakcje, jak tor dla samochodów RC, makiety kolejek i prezentacje indywidualnych modelarzy czy strefy gier planszowych, LEGO, sportu, tańca czy szycia - wskazali organizatorzy.



Na odwiedzających czekać będą także m.in. strefy służb mundurowych, akademia piłkarska, muzeum komiksu, ekspozycja fanów robotyki i elektroniki, czy warsztaty florystyki, malowania figurek, makramy i pracy w drewnie.



Tegoroczną nowością będzie m.in. Galaktyka Mocy - strefa trzech organizacji kostiumowych uniwersum Gwiezdnych Wojen (Legion 501, Rebel Legion i Mando Mercs Costume Club). Na ich stoisku będzie można spotkać m.in szturmowców, imperialnych oficerów, pilotów rebelii, mandaloriańskich łowców nagród i samego Lorda Vadera! W strefie stanie fragment korytarzy Gwiazdy Śmierci, na tle których będzie można zrobić zdjęcie z bohaterami gwiezdnej sagi - podali organizatorzy.



W trakcie wydarzenia odbędzie się także VI edycja Pucharu Polski Papug oraz Otwarty Konkurs Mistrzostw Wielkopolski Kanarków i Ptaków Egzotycznych.



Targi Hobby potrwają do niedzieli, do godz. 17.