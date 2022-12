Szpital Powiatowy w Złotowie na północy Wielkopolski znalazł nietypowy sposób na znalezienie nowych lekarzy. Dyrekcja lecznicy kusi nowych medyków nie tylko pensją, ale też mieszkaniami.

/ Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

Nasza kadra po prostu się starzeje i chcemy zabezpieczyć się na różnego rodzaju wypadki - choroby, absencje w pracy - zaznacza zastępczyni dyrektora ds. finansowych, Sabina Chwarścianek ze Szpitala Powiatowego w Złotowie. W związku z tym szpital postanowił poszukać nowych lekarzy, którzy mieliby nabrać doświadczenia w złotowskim szpitalu. Oprócz ustalonej pensji medycy mogą skorzystać też z możliwości wynajmu przygotowanych przez szpital mieszkań.

Mieszkania są po generalnym remoncie. Zerwaliśmy wszystko, co się dało, do gołych ścian i zrobiliśmy na nowo, czyli elektrykę, wszystkie potrzebne instalacje. Wszystkie są w pełni wyposażone. Co ważne, oferujemy najem bezczynszowy, czyli lekarze będą płacili tylko za media: gaz, wodę, prąd - dodaje Chwarścianek.

Mieszkania znajdują się tuż obok budynków szpitalnych. Przez ok. 20 lat budynek, w którym znajdują się cztery mieszkania, stał pusty. Szpital postanowił je wyremontować przy wsparciu pieniędzy ze starostwa.

Najpilniej poszukiwani są lekarze ginekolodzy i anestezjolodzy. Pojawiły się już pierwsze wnioski.

Dwa z proponowanych mieszkań mają ok. 60m2. Kolejne blisko 40m2. Nowi lekarze będą mogli z nich korzystać, jeśli zgodzą się na pracę w szpitalu, najwcześniej od nowego roku.