Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej w Poznaniu podarował sprzęt medyczny, który dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio", zostanie przekazany afrykańskim szpitalom misyjnym.

Przekazanie przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny sprzętu medycznego dla misyjnych placówek medycznych / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Szpital Kliniczny przy ul. Polnej przekazał m.in. fotele ginekologiczne, sterylizatory, inkubatory i łóżka transportowe. Od piątku do wtorku wolontariusze Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" będą pakować kontener z pomocą humanitarną do misyjnych szpitali i przychodni, a następnie transport wyruszy do Kamerunu.

Jak mówiła prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" Justyna Janiec-Palczewska, oprócz sprzętu z poznańskich szpitali w kontenerze znajdą się także dwie lampy chirurgiczne i artroskop podarowany przez szpital w Nowym Tomyślu, unit stomatologiczny od lekarza dentysty z Bydgoszczy oraz sprzęt rehabilitacyjny, kule i wózki od wielu prywatnych darczyńców. Spakowane zostaną także ponad dwie tony mydła oraz środki opatrunkowe z akcji "Opatrunek na Ratunek", w którą włączyły się placówki oświatowe z całej Polski.

To wszystko uratuje życie tysiącom osób i zapewni funkcjonowanie 28 szpitalom i przychodniom, które każdego dnia pomagają niezliczonej liczbie pacjentów. Do tych ośrodków zdrowia pacjenci często zgłaszają się już z zaawansowanymi zakażeniami, niejednokrotnie po interwencji miejscowych szamanów i czarowników - wskazała Janiec-Palczewska.

Afrykańskie kobiety decydują się na poród w szpitalu dopiero wtedy, gdy czują, że zbliżający się poród różni się w swoim przebiegu od poprzednich. Wówczas przebywają na piechotę wiele kilometrów, by uzyskać pomoc. Ich mamy i babki rodziły swoje dzieci w chatach, ale jeśli był to poród powikłany, kończył się zgonem matki i dziecka. Nasi wolontariusze opowiadali nam o sytuacjach, gdzie zamiast inkubatora, którego w szpitalu nie było, dziecko było ogrzewane butelkami z ciepłą wodą - dodaje prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio".

Dla lekarzy wyjeżdżających do ośrodków misyjnych najbardziej uderzający jest stan techniczny wyposażenia: szpitalne łóżka mają niekiedy ponad 70 lat, podobnie jak fotele ginekologiczne i porodowe, a medycy często borykają się z brakiem prądu.

Trudność w dostępie do szpitali w Kamerunie skutkuje wysoką śmiertelnością, zwłaszcza wśród dzieci i kobiet w ciąży. Państwowa opieka medyczna jest tam płatna, dlatego miejscowa ludność korzysta chętnie z pomocy misyjnych ośrodków zdrowia, gdzie nikt im nie odmówi pomocy.

W czerwcu zeszłego roku fundacja przesłała do Kamerunu sprzęt z likwidowanego szpitala dziecięcego przy ul. Krysiewicza w Poznaniu. Zobacz, jak jest wykorzystywany:

