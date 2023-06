Ponad 2 miliony złotych wygrała osoba, która zagrała w Lotto w kolekturze w Tuchorzy w Wielkopolsce i trafiła "szóstkę". To lokalny rekord wysokości wygranej.

Kupon Lotto (zdj. ilustracyjne) / Materiały prasowe

Sześć wylosowanych w czwartkowym losowaniu Lotto liczb to: 6, 13, 21, 36, 45, 47. Osoba, która odwiedziła kolekturę w Tuchorzy i poprawnie je wytypowała, wygrała 2 158 827,50 zł.

W czwartkowym losowaniu padły też m.in. 32 "piątki" (5778,60 zł) i 1962 "czwórek" (136,30 zł).

Lotto to nadal najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce. Jej pierwsze losowanie, kiedy nosiła jeszcze nazwę Toto-Lotek, odbyło się 27 stycznia 1957 r. Główna wygrana to od 2 do kilkudziesięciu milionów złotych.