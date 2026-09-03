Syreny zawyją dziś w powiecie kolskim. Mieszkańcy otrzymali alert RCB

RMF24

W czwartek (3 września) mieszkańcy powiatu kolskiego w województwie wielkopolskim otrzymali na swoje telefony komórkowe pilny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat dotyczył ćwiczeń z wykorzystaniem syren alarmowych na terenie miasta Koło oraz gminy Koło.

Do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie powiatu kolskiego w woj. wielkopolskim wysłano w czwartek alert informujący o ćwiczeniach z wykorzystaniem syren - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Oznacza to, że w wyznaczonych godzinach mieszkańcy mogą usłyszeć dźwięk syren, jednak nie ma powodów do obaw – to tylko test systemu.

Alert RCB brzmi: „Ćwiczenia: dziś (03.09) w godz. 09.00-14.00 na terenie miasta Koło i gm. Koło odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój”.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to specjalny system powiadamiania SMS-owego, który informuje mieszkańców o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych.

Powiadomienia są wysyłane na podstawie informacji pochodzących z ministerstw, służb takich jak policja, straż pożarna, straż graniczna, a także urzędów i instytucji centralnych, w tym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.

Zachowaj spokój – to tylko ćwiczenia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma powodów do paniki. Takie ćwiczenia mają na celu sprawdzenie sprawności systemu alarmowania i przygotowanie mieszkańców na ewentualne sytuacje kryzysowe.

Regularne testy systemów alarmowych są niezbędne, by w razie realnego zagrożenia wszystko działało bez zarzutu.