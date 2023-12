Poznań kolejny raz stał się areną zmagań rzeźbiarzy w lodzie. Udział w tegorocznej edycji Poznań Ice Festival bierze 24 artystów z 9 krajów.

Poznań Ice Festival / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Tegoroczna edycja imprezy odbywa się na ul. Św. Marcin. W piątek o godz. 16.00 rozpoczął się konkurs małej rzeźby. Uczestnicy zawodów dostali bryły lodu i 2,5 godziny, aby zobrazować tegoroczny temat konkurencji, jakim był "kosmos".



Dziś odbywa się Speed Ice Carving. Rywalizujący pojedynczo rzeźbiarze będą mieli kilkadziesiąt minut na odtworzenie konkursowego wzoru - każdy w identycznej bryle lodu. Wygra zawodnik, który zrobi to najwierniej.



W niedzielę odbędzie się konkurs główny. Dwanaście drużyn dostanie kilkanaście ton lodu i 8 godzin na stworzenie rzeźb na dowolny temat. Zmagania rozpoczną się o godz. 9.00 i potrwają do 17.00. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi ok. godz. 18.00.

Ponadto ok. godz. 19.00 na poznaniaków będzie czekał specjalny pokaz rzeźbienia w lodzie, połączony z muzyką i efektami świetlnymi.

Na ostatni dzień festiwalu przygotowano także warsztaty dla dzieci. W godz. 12.00-15.00 najmłodsi będą mogli stworzyć swoje własne lodowe arcydzieła.