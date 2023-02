"Szacun dla zawodowców" - pod takim hasłem odbywają się dziś w Poznaniu Targi Edukacyjne. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych dowiadują się, jak wygląda nauka takich zawodów jak technik analityk chemiczny, robotyk czy weterynarz. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się zawód programisty.

Targi zawodów dla ósmoklasistów / Beniamin Piłat / RMF24

"Arena Zawodów" to dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych dobra okazja, by dowiedzieli się, jakie kierunki nauki czekają na nich w technikach lub szkołach branżowych.

To szczytowy moment kampanii promującej szkolnictwo zawodowe wśród ósmoklasistów - mówi zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski. Staramy się naprawić mit złego kształcenia zawodowego, który jest obecny od lat 90. Zawodowcy są potrzebni, mogą znaleźć dobrze płatną pracę i pokazujemy, że to szkolnictwo pokazywane często jako "to gorsze" już dawno jest inne, zmienione.

Na targach uczniowie mogą przyjrzeć się, jak wygląda kształcenie w takich zawodach jak: technik analityk chemiczny, technik weterynarz, technik robotyk czy handlowiec.

Wybór jest bardzo duży. Przyszliśmy się rozejrzeć. Jeszcze nie wiemy, co chcemy robić w życiu, więc może się czymś zainspirujemy - mówią uczniowie przy stoisku weterynaryjnym.

Inni przyszli tu dla konkretnych szkół i kierunków. Technik elektryk i technik ekonomista. Te dwa kierunki mnie interesują i jestem ciekaw, co takiego mogą mi zaproponować - usłyszał reporter RMF FM Beniamin Piłat.

Uczniowie mogą korzystać z dwunastu wysp tematycznych, na których prezentowane jest blisko siedemdziesiąt różnych zawodów. Do najpopularniejszych można zaliczyć: programistę, robotyka, profesje związane z obróbką drewna czy designem.