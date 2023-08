Kępińska policja wczoraj wieczorem zatrzymała do kontroli drogowej dwóch kierowców, którzy byli pod wpływem alkoholu. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, to wójt Łęki Opatowskiej i przewodniczący rady miasta i gminy Kępno.

Do pierwszej kontroli drogowej doszło po godz. 19:00 na ul. Rakowieckiej w Łęce Opatowskiej k. Kępna. Policjanci zatrzymali fiata, którym kierował 54-letni mieszkaniec Opatowa.

Podczas przeprowadzonej kontroli okazało się, że kierujący jest w stanie nietrzeźwym. Badanie alkomatem wskazało 1,95 promila alkoholu w organizmie - powiedział mł. asp. Filip Ślęk z biura prasowego kępińskiej policji.

Wiadomo, że zatrzymany w areszcie do wytrzeźwienia to Adam K., wójt gminy Łęka Opatowska. Po wytrzeźwieniu ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 2 lat więzienia.

Do kolejnego zatrzymania doszło ok. godz. 23:00 na ul. Staszica w Kępnie. Nietrzeźwym kierującym okazał się 63-letni Eugeniusz P., przewodniczący rady w Kępnie.

Kierujący pojazdem marki Volkswagen uderzył w inny zaparkowany pojazd. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że kierujący jest nietrzeźwy. W organizmie miał ponad 3 promile alkoholu - poinformował funkcjonariusz.

Mężczyzna przebywa aktualnie w policyjnym areszcie w Kaliszu i czeka na zarzuty.

W niedzielę w Kępnie odbyły się dożynki; dwudniowe dożynki obchodzili również mieszkańcy gminy Łęka Opatowska. Z kolei w Słupi pod Kępnem celebrowano 850-lecie miejscowości.