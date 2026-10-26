Rząd wypowie umowę koncesyjną na A2? Ministerstwo reaguje na gigantyczne podwyżki

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Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość wypowiedzenia umowy koncesyjnej dotyczącej odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl-Konin. Powodem są częste i znaczące podwyżki opłat za przejazd, które od lat budzą kontrowersje wśród kierowców. Resort zlecił Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szczegółową analizę tej sprawy.

Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie potwierdziło, że trwa kontrola realizacji obowiązków koncesjonariusza – spółki Autostrada Wielkopolska. To odpowiedź na interpelację poselską, w której podniesiono problem regularnych podwyżek opłat za przejazd odcinkiem A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Resort podkreśla, że polityka cenowa spółki, polegająca na systematycznym podnoszeniu stawek, jest nie do zaakceptowania.

Jak wynika z danych przedstawionych przez ministerstwo, od września 2015 roku do września 2026 roku opłaty za przejazd tym fragmentem autostrady wzrosły aż o 141-145 procent, w zależności od kategorii pojazdu. Dla samochodów osobowych oznacza to wzrost z 17 zł do 41 zł za przejazd całym koncesyjnym odcinkiem.

Umowa na ten odcinek A2 obowiązuje od 1997 r.

Umowa koncesyjna na odcinek A2 została podpisana w 1997 roku i – jak przypomina resort – opiera się na modelu, w którym koncesjonariusz sam finansuje budowę, utrzymanie oraz remonty autostrady. Koszty pokrywają użytkownicy drogi poprzez opłaty za przejazd. W przeciwieństwie do innych koncesyjnych autostrad, takich jak A1 Gdańsk-Toruń czy A2 Świecko-Nowy Tomyśl, państwo nie ma wpływu na wysokość stosowanych stawek, o ile nie przekraczają one maksymalnych wartości określonych w kontrakcie.

Ministerstwo podkreśla, że obecna umowa nie daje stronie publicznej narzędzi do zablokowania podwyżek, jeśli nie są one wyższe niż ustalone w umowie limity.

Koniec umowy dopiero w marcu 2037 r.

W marcu 2026 roku resort infrastruktury zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o ocenę możliwości wykorzystania przepisów konsumenckich do powstrzymania cyklicznych podwyżek. UOKiK jednak uznał, że nie ma podstaw do postawienia koncesjonariuszowi zarzutu narzucania nieuczciwych cen, ponieważ obecne stawki są istotnie niższe od maksymalnych przewidzianych w umowie.

Ministerstwo poinformowało także, że nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych mających na celu ograniczenie możliwości podnoszenia opłat przez koncesjonariusza ani wprowadzenia dopłat do przejazdów dla wybranych grup użytkowników. Obowiązująca umowa koncesyjna wygasa dopiero w marcu 2037 roku.