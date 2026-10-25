Obowiązkowe opony zimowe od listopada. Sprawdź to, zanim wyruszysz w podróż

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Wraz z nadejściem chłodniejszych dni kierowcy planujący zagraniczne podróże samochodem powinni dokładnie sprawdzić przepisy dotyczące obowiązku używania opon zimowych. W wielu krajach Europy Zachodniej i Środkowej używanie odpowiedniego ogumienia to nie tylko kwestia bezpieczeństwa – to także wymóg prawny, którego nieprzestrzeganie może skutkować wysokimi mandatami.

W tych krajach opony zimowe są obowiązkowe

W niektórych państwach opony zimowe są wymagane w określonych miesiącach. Niekiedy przepisy regulują też minimalną wysokość bieżnika.

Bułgaria: Od 15 listopada do 1 marca każdy pojazd poruszający się po bułgarskich drogach musi być wyposażony w opony o głębokości bieżnika co najmniej 4 mm. Powinno się używać wówczas opon zimowych, ale całoroczne i letnie też są dozwolone. Opony z kolcami nie są dozwolone. Z kolei łańcuchy śniegowe trzeba mieć w samochodzie między 1 listopada a 31 marca. Można ich używać, gdy wymagają tego warunki pogodowe lub znaki drogowe.

Chorwacja: obowiązek trwa od 15 listopada do 15 kwietnia i dotyczy określonych dróg. W samochodzie trzeba też wozić łańcuchy śniegowe. Bieżnik powinien mieć głębokość co najmniej 4 mm.

Estonia: Opony zimowe są obowiązkowe od 1 grudnia do 1 marca. W trudnych warunkach wymóg może być wydłużony na okres październik–kwiecień. W tym kraju można używać opon z kolcami od 15 października do 31 marca (ewentualnie do końca kwietnia, jeśli wymagają tego warunki). Opony muszą posiadać symbol alpejski (płatek śniegu).

Litwa: Wymóg obowiązuje od 10 listopada do 1 kwietnia. Minimalna głębokość bieżnika to 3 mm. Opony z kolcami są dozwolone wtedy, gdy obowiązkowe są zimówki. Można używać łańcuchów śniegowych.

Łotwa: Od 1 grudnia do 1 marca obowiązują opony zimowe o minimalnej głębokości bieżnika 4 mm. Opon z kolcami można używać od 1 października do 1 maja, jednak muszą być one zamontowane na wszystkich kołach.

Słowenia: Obowiązek trwa od 15 listopada do 15 marca. Minimalna głębokość bieżnika to 3 mm. Nie można stosować opon z kolcami. Z kolei łańcuchy są dozwolone, ale można z nimi jeździć maksymalnie do 50 km/h. Są one wręcz wymagane w górach, gdzie zalega śnieg.

Szwecja: Od 1 grudnia do 31 marca samochody muszą być wyposażone w opony zimowe o bieżniku minimum 3 mm. Opony z kolcami są dozwolone od 1 października do 15 kwietnia lub podczas zimowych warunków.

Obowiązek „warunkowy”

W wielu europejskich krajach opony zimowe są wymagane tylko wtedy, gdy warunki na drogach stają się niebezpieczne z powodu śniegu czy lodu. W niektórych tych państwach można używać opon letnich, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Austria: Od 1 listopada do 15 kwietnia należy używać opon zimowych. Minimalna głębokość bieżnika to 4 mm. Z kolei opony z kolcami są dozwolone poza miesiącami letnimi. Można używać opon letnich, ale wymagane są wówczas łańcuchy na co najmniej dwóch kołach.

Czechy: Od 1 listopada do 31 marca opony zimowe są obowiązkowe, jeśli warunki pogodowe tego wymagają (np. śnieg, lód). Minimalna głębokość bieżnika to 6 mm. W kraju tym nie można używać opon z kolcami. Z kolei łańcuchy są dozwolone, gdy wskazują na to warunki atmosferyczne.

Finlandia: Między 1 listopada a 31 marca opony zimowe są wymagane w zależności od pogody. Minimalna głębokość bieżnika to 3 mm. Opony z kolcami mogą być używane w tym okresie. Łańcuchy mogą być używane, ale należy stosować się do oznakowania drogowego w tej kwestii.

Niemcy: Przepisy nie określają sztywnego terminu. Opony zimowe są obowiązkowe, gdy na drodze pojawia się śnieg, lód, błoto pośniegowe lub gołoledź. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm. Wymagany jest symbol alpejski na oponach.

Norwegia: Obowiązek stosowania opon zimowych różni się w zależności od regionu. Na południu obowiązuje on od 1 listopada, a na północy od 16 października, do 30 kwietnia. Głębokość bieżnika to co najmniej 3 mm dla osobówek (min. 5 mm dla samochodów powyżej 3,5 t). W okresie zimowym można używać zarówno opon z kolcami, jak i łańcuchów śniegowych.

Rumunia: w tym kraju obowiązek stosowania opon zimowych pojawia się, gdy drogi są pokryte śniegiem lub lodem w okresie od początku listopada do końca marca. Bieżnik musi mieć co najmniej 1,6 mm wysokości. Opony z kolcami są zabronione, ale na ośnieżonych i oblodzonych drogach można stosować łańcuchy.

Słowacja: obowiązek stosowania opon zimowych przypada na okres od 15 listopada do 31 marca. Bieżnik musi mieć głębokość co najmniej 3 mm. Nie można stosować opon z kolcami, jednak łańcuchy śniegowe są dozwolone w odpowiednich warunkach pogodowych.

Luksemburg: opony zimowe są obowiązkowe od 1 listopada do 31 marca. Ewentualnie można używać opon całorocznych spełniających określone kryteria. Wymagana minimalna głębokość bieżnika to 4 mm. Można używać opon z kolcami, ale w okresie od początku grudnia do końca marca i tylko na śniegu i lodzie. Łańcuchy są dozwolone.

Tam decydują znaki drogowe

W niektórych krajach opony zimowe są wymagane tylko na wybranych drogach lub w określonych regionach.

Francja: w wybranych departamentach, obowiązuje nakaz posiadania opon zimowych lub łańcuchów od 1 listopada do 31 marca. Należy zwracać uwagę na znaki drogowe, które informują o wymogu. Obowiązek pojawia się również wtedy, gdy wymagają tego warunki pogodowe.

Hiszpania: Opony zimowe są obowiązkowe tylko tam, gdzie wymagają tego znaki drogowe lub nakazy władz. Bieżnik nie może mieć mniej niż 1,6 mm. Opony z kolcami są zabronione, ale można używać łańcuchów. Te niekiedy są obowiązkowe, jeśli wymaga tego oznakowanie lub decyzja władz.

Włochy: w niektórych regionach opony zimowe lub łańcuchy są wymagane od 15 listopada do 15 kwietnia. Trzeba też zwracać uwagę na znaki drogowe, gdyż one również informują o obowiązku. Bieżnik powinien mieć głębokość co najmniej 1,6 mm, ale zalecane są co najmniej 4 mm. Opony z kolcami są dozwolone jedynie na lodzie. Łańcuchy z kolei można stosować zgodnie z oznakowaniem drogowym. Jeśli mamy opony letnie, trzeba wozić w samochodzie zestaw łańcuchów od 15 listopada do 15 kwietnia.

Kraje bez obowiązku stosowania opon zimowych

Są państwa, gdzie prawo nie nakazuje wymiany opon na zimowe, choć często jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa. W tych krajach nie ma obowiązku jazdy na oponach zimowych:

Belgia,

Dania,

Grecja,

Irlandia,

Polska,

Portugalia,

Węgry,

Wielka Brytania.

Przed wyjazdem sprawdź przepisy

W krajach, gdzie opony zimowe są obowiązkowe, za nieprzestrzeganie przepisów grożą surowe sankcje – od mandatów po unieruchomienie pojazdu przez policję. Warto pamiętać, że nawet jeśli w danym kraju nie ma obowiązku jazdy na oponach zimowych, to warto zadbać o odpowiednie ogumienie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo – zarówno swoje, jak i innych uczestników ruchu.