Ruszył nabór do szkół średnich na terenie Poznania oraz powiatu poznańskiego. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 16 czerwca do godziny 15:00.

Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się wspólnie z powiatem poznańskim. Oznacza to, że kandydat zainteresowany placówkami z Poznania lub powiatu poznańskiego, wskazuje je na jednym wniosku - informują poznańscy urzędnicy. Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 4 szkół w Poznaniu i 4 w powiecie oraz dowolnej liczby oddziałów w tych placówkach. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 prowadzone będzie przez system elektroniczny https://nabor.pcss.pl. W sumie w Poznaniu i powiecie na uczniów czeka ponad 14 tysięcy miejsc. To efekt porozumienia między miastem, a gminami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Mieliśmy świadomość stojącego przed nami wyzwania, dlatego od tygodni rozmawialiśmy o tym w gronie samorządów Metropolii - mówił w marcu Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, prezes Zarządu Metropolii Poznań. Rada Metropolii przegłosowała współfinansowanie zwiększonej liczby miejsc w szkołach. Uważam, że to głosowanie było jednym z najważniejszych w historii naszego stowarzyszenia. Mamy w Poznaniu o 50 procent więcej absolwentów ósmych klas niż w poprzednich latach, a teraz mamy też o 50 procent większą dla nich ofertę. Bardzo dziękuję staroście, burmistrzom i wójtom, którzy z troski o uczniów podjęli nieoczywistą przecież decyzję. Co więcej, zobowiązaliśmy się do kolejnych rozmów, żeby jeszcze w tym roku wypracować rozwiązanie na okres do 2030 roku - podkreślił. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl. W zakładce "DOKUMENTY" znajduje się instrukcja wypełniania i składania wniosku, zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz harmonogram rekrutacji.

