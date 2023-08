Komisja konkursowa wybrała laureatów konkursu "Neonowe Centrum Poznania" – poinformował we wtorek poznański magistrat. Jeszcze w tym roku w centrum miasta mogą pojawić się cztery nowe neony.

Jeden z laureatów konkursu "Neonowe Centrum Poznania" / poznan.pl /

Konkurs "Neonowe Centrum Poznania" Miasto ogłosiło w maju. Miał on umożliwić powrót do tradycji lat 70., gdy poznańskie śródmieście rozświetlały po zmroku dziesiątki neonów. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba było złożyć w urzędzie miasta zgłoszenie wraz z projektem neonu oraz zgodą właściciela nieruchomości, na której miałby on zawisnąć.

We wtorek poznański magistrat poinformował, że komisja konkursowa spośród nadesłanych prac wybrała już laureatów. W składzie komisji znaleźli się przedstawiciele jednostek miejskich (Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Architektury i Zarządu Dróg Miejskich), a także Rady Osiedla Stare Miasto i Koalicji Św. Marcin.

"Do konkursu zgłoszonych zostało sześć neonów. Dwa z nich nie spełniały wymogów formalnych. Komisja konkursowa oceniła więc pozostałe prace. W efekcie zrealizowane zostaną cztery neony: "Barber" (przy ul. Św. Marcin 29), "Dobrego dnia" (pl. Wolności 5), "Barak Kultury" (al. Marcinkowskiego 21) oraz "Cappadocia" (ul. Św. Marcin 25)" - poinformował Urząd Miasta Poznania.

Zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, przewodnicząca komisji konkursowej Katarzyna Parysek-Kasprzyk podkreśliła, że zgłoszone projekty są ciekawe graficznie. Autorzy zakładają wytworzenie neonów w tradycyjnej technologii, co gwarantuje należytą jakość i dobry efekt wizualny.

Zgłoszone prace doskonale wpisały się też w założenia konkursu. Chcemy w kolejnych latach rozszerzać zakres przestrzenny przedsięwzięcia i przywrócić tradycję dekorowania śródmieścia Poznania neonami, którą porzucono w naszym mieście w latach 90. - dodała.

Poznański magistrat poinformował, że zwycięskie neony zostaną wykonane zgodnie z opracowanym i wybranym projektem. Dodał, że wręczenie wykonanych konstrukcji, jako nagród, nastąpi do końca tego roku.