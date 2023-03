Poznań pozbywa się rowerów miejskich. Po zakończeniu funkcjonowania Poznańskiego Roweru Miejskiego miasto postanowiło wystawić urządzenia, które zostały, na licytację.

/ ZTM Poznań / Materiały prasowe

256 rowerów miejskich 3G trafiło na licytację, w której każdy może wziąć udział. Cena wywoławcza dla licytującego indywidualnie to 61,50 zł.

To już ostatnia partia miejskich bicyklów, z których zdecydowana większość trafiła m.in. do zainteresowanych pozyskaniem tych rowerów jednostek miejskich, szkół i placówek oświatowych - mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Miniony sezon był ostatnim w historii Poznańskiego Roweru Miejskiego. Obecnie wybrana w przetargu firma zajmuje się demontażem - ponad 100 stacji (terminali i stojaków), natomiast Zarząd Transportu Miejskiego kończy proces zagospodarowywania rowerów, które po zakończeniu umowy z operatorem przeszły na własność miasta Poznania.

Rowery wystawione są na terenie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ul. Spychalskiego 34, tuż za budynkiem pływalni krytej, przy trybunach basenów letnich.

Rowery będzie można nabyć w czterech pakietach po 50 sztuk. W pakiecie cena wywoławcza wynosi 2.767,50 zł za pakiet. Można też licytować pojedynczo. Mamy 56 sztuk. Każda z nich kosztuje co najmniej 61,50 zł. Każdy licytujący może złożyć ofertę na jeden, dwa lub więcej rowerów i jednocześnie na pakiet. Decyduje najwyższa złożona oferta za dany pakiet czy rower - tłumaczy Bartosz Trzebiatowski z poznańskie ZTM.

Oferty na zakup można składać do wtorku (21 marca) do godziny 12:00, w kancelarii siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Można to też zrobić - w trakcie oględzin w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji, poprzez umieszczenie oferty w przygotowanej urnie.