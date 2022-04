"Jak nigdy dotąd uświadamiamy sobie, jak bardzo potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam ten niespokojny czas przeżyć z ufnością i wiarą" - napisał prymas Polski abp Wojciech Polak w liście na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w dniu rozpoczęcia peregrynacji ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

List pasterski odczytywany jest w niedzielę we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji. Metropolita gnieźnieński przypomniał w nim, że w tegoroczną Niedzielę Miłosierdzia, w Gnieźnie obchodzone są uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha i ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego.



"Jednocześnie z radością i wzruszeniem witamy Matkę Bożą, która w kopii Cudownej Ikony Jasnogórskiej rozpoczyna nawiedzenie naszej archidiecezji. Po długim wyczekiwaniu przychodzi do nas Matka Pana. Ona wchodzi w nasze ‘dziś’. Wchodzi w nasze niepokoje, bóle i cierpienia. Jak nigdy dotąd, uświadamiamy sobie jak bardzo potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam ten niespokojny czas przeżyć z ufnością i wiarą"- napisał prymas.



Abp Polak wskazał, że w maju 1978 roku błogosławiony Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński, w czasie uroczystości rozpoczęcia nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej, nazwał Maryję Świętą Bożą Wędrowniczką po polskiej ziemi.



"Mówił wówczas: ‘Gdy już nigdzie nie czuliśmy się bezpieczni, jeszcze przy Tobie, przed Twoim ołtarzem, przed Twoim obrazem wracał nam pokój i nadzieja’. Chcemy prosić zatem Maryję, Bogarodzicę, Matkę Pana i naszą Matkę, aby przynosiła nam pokój i nadzieję! Niech prowadzi nas w tych dniach nawiedzenia do Swojego Syna" - napisał prymas.

Peregrynacja ikony Matki Bożej Jasnogórskiej

Uroczyście witany w niedzielę w Gnieźnie Obraz Jasnogórski wyruszy do wszystkich parafii archidiecezji. Pierwszą będzie parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. Peregrynację zakończy 19 lutego 2023 roku w parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie.



"Modląc się wraz z wami o dar pokoju i o obfite duchowe owoce czasu Nawiedzenia, z serca Wam wszystkim błogosławię, prosząc was także o modlitwę przed Cudownym Wizerunkiem Jasnogórskiej Pani za całą wspólnotę naszego świętowojciechowego Kościoła" - napisał abp Wojciech Polak.