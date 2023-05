Projekt poznańskiej uchwały krajobrazowej po raz kolejny został wyłożony do publicznego wglądu. Wcześniejszą wersję zablokował wojewoda wielkopolski, który miał zastrzeżenia do kilku zapisów tego dokumentu. W związku z tym walka z nielegalnymi reklamami w Poznaniu wydłuża się.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Urzędnicy mają nadzieję, że gotowy dokument uda się przedstawić radzie miasta najpóźniej w lipcu. Poprzednia wersja weszła w życie 21 lutego, ale została zablokowana przez wojewodę. Nowe zapisy zostały dostosowane do stanowiska wojewody. Gotowy projekt dokumentu ma trafić na sesję rady miasta w czerwcu lub lipcu.

Uchwała krajobrazowa to najważniejsze i kluczowe narzędzie, które pomoże w porządkowaniu przestrzeni publicznej stolicy Wielkopolski. Nie zgadzamy się z decyzją wojewody, jednak jej zaskarżenie do sądu administracyjnego jedynie przedłużyłoby okres chaosu reklamowego w Poznaniu. Priorytetem jest dla nas jak najszybsze rozwiązanie tego problemu - mówił w marcu Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta.

Dokument dzieli Poznań na cztery obszary. Pierwszy z nich to staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono inne zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń. Ujednolicony jest za to jest okres dostosowania nośników i innych elementów do zapisów uchwały - wynosi on 12 miesięcy od dnia wejścia w życie dokumentu - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Poznania.

Wszystkie zmiany wprowadzone do tekstu powodują jednak konieczność powtórzenia procedury. Uchwała była już ponownie opiniowania i uzgadniania. Teraz swoje uwagi do niej mogą zgłaszać poznaniacy. Mogą to zrobić do 6 czerwca. Projekt dokumentu udostępniony został ponadto na stronach internetowych: https://www.poznan.pl/krajobrazowa oraz https://bip.poznan.pl.