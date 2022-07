W 2023 roku Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) połączy Poznań z Wronkami. To ostatni etap w rozwoju przedsięwzięcia zainaugurowanego w czerwcu 2018 roku.

Pociąg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Dzięki uruchomieniu PKM Wronki oraz miejscowości położone wzdłuż linii 351 na trasie między tym miastem a Poznaniem zyskają atrakcyjne połączenia kolejowe ze stolicą regionu.

Poznańska Kolej Metropolitalna to oparte na zasadzie solidaryzmu, wspólne przedsięwzięcie wielkopolskiego samorządu, stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż dziewięciu linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Kursy PKM odbywają się w godzinach szczytu nawet co 30 minut, ułatwiając drogę do szkoły, pracy lub w innych celach.

W poniedziałek w Poznaniu podpisane ma zostać porozumienie rozszerzające zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej do stacji Wronki. Podpiszą je przedstawiciele władz regionu, Poznania, powiatu poznańskiego oraz samorządów położonych wzdłuż linii 351.

Z informacji przekazanych PAP przez stowarzyszenie Metropolia Poznań wynika, że samorządy planują na rok 2023 wydanie na finansowanie przejazdów nową linią PKM ponad 16 mln zł.

Poznańska Kolej Metropolitalna to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Pierwsze linie połączyły z Poznaniem w czerwcu 2018 roku Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Jarocin i Wągrowiec. Kilka miesięcy później uruchomiona została relacja z Poznania Głównego do Swarzędza, która po roku - we wrześniu 2019 roku - została wydłużona do Kostrzyna.

Na początku 2020 r. nastąpiło uruchomienie połączeń PKM z Poznania do Obornik, Gniezna i Wrześni. Rok później zainaugurowano połączenie Poznań-Kościan.

Uruchomienie linii do kolejnych miast było w dużej mierze uzależnione od prac remontowych na torach - tak jest też z połączeniem do Wronek.

Operatorem realizującym przewozy na liniach PKM są Koleje Wielkopolskie - samorządowy przewoźnik kolejowy Województwa Wielkopolskiego.