"Plecaki pełne radości" - to nazwa akcji, w ramach której seniorki i seniorzy z Poznania stworzą dla dzieci z Ukrainy kolorowe torby. Zostaną one wypełnione grami oraz zabawkami edukacyjnymi i wręczone najmłodszym 1 czerwca, w Dniu Dziecka.

Dzień Dziecka to wspaniała okazja do tego, żeby okazać serce i podzielić się dobrocią, zwłaszcza z tymi, którzy potrzebują jej teraz wyjątkowo mocno. Zachęcamy poznańskie seniorki i seniorów do udziału w tej wyjątkowej inicjatywie. Liczymy na Wasze otwarte serca. Wspólnie sprawmy, aby to lato dla naszych najmłodszych przyjaciół z Ukrainy było pełne radości - mówi Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Plecaki zostaną przygotowane na warsztatach

Plecaki będą przygotowywane na warsztatach, które odbędą się 25 maja (środa), godz. 10-13 w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24.

Obowiązują zapisy - seniorki i seniorzy zainteresowani udziałem w zajęciach mogą kontaktować się z centrum pod numerem tel. 61 847 21 11. Torby pomogą uszyć uczennice i uczniowie klasy krawieckiej Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu.

Paletki, lotki do badmintona, gry, planszówki, piłki

Zbiórka zabawek edukacyjnych i gier, którymi zostaną wypełnione plecaki, już ruszyła i potrwa do 30 maja. Może w niej wziąć udział każdy, nie tylko seniorzy. Jej organizatorem jest Caritas Poznań, a dary można przynosić do Centrum Inicjatyw Senioralnych (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16). Potrzebne są np. paletki i lotki do badmintona, gry karciane, planszówki, piłki plażowe - przedmioty, które zmieszczą się w plecaku. Ważne, aby były nieużywane - informuje poznański urząd miasta.

Upominki zostaną przekazane 1 czerwca dzieciom z Ukrainy, które przebywają w prowadzonym przez Caritas punkcie przy ul. Pamiątkowej w Poznaniu.