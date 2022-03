W poniedziałek, 14 marca rozpoczyna się rekrutacja do poznańskich przedszkoli. Wnioski o przyjęcie dziecka można będzie składać przez dwa tygodnie - do 25 marca.

zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Rekrutacja do poznańskich przedszkoli potrwa do 25 marca. Wstępne wyniki zostaną ogłoszone 13 kwietnia. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, trzeba najpierw wypełnić wniosek. Druki można pobrać w każdej placówce lub wypełnić go za pośrednictwem strony internetowej http://www.nabor.pcss.pl/poznan.

Wydrukowany i podpisany dokument można zanieść do wybranej placówki lub zeskanować (w grę wchodzi także zrobienie zdjęcia) i przesłać z wykorzystaniem systemu Nabór.

W rekrutacji na nowy rok szkolny, tak jak w latach poprzednich, rodzic może wskazać 5 placówek.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe.

W przyszłym roku szkolnym 2022/2023 na dzieci czekać będzie łącznie około 14 000 miejsc w 118 przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań. Do tego dochodzi ok. 2000 miejsc w placówkach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz ok. 300 miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział także ukraińskie dzieci. Będą przyjmowane na takich samych warunkach jak polskie maluchy.